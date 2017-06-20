Нацгвардия ищет полковника, пропавшего в ОРДЛО

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Вторник, 20 июня 2017, 11:32

Командование Национальной гвардии Украины ведет поиски полковника Александра Бойко, пропавшего во время проведения боевой задачи в Луганской области и может удерживаться террористами в ОРДЛО.

Об этом передает 20 июня пресс-служба Нацгвардии.

"Во время выполнения боевого задания в зоне АТО (Луганская область) в результате боевого столкновения пропал без вести офицер Нацгвардии полковник Александр Бойко. По неподтвержденным данным офицер содержится одним из террористических подразделений ОРДЛО", - идет речь в сообщении.

В НГУ отмечают, что попытки решить вопрос по обмену и передаче полковника Бойко на данный момент не привели к положительным результатам.

"Командование Национальной гвардии продолжает работу в этом направлении. К мерам по поиску привлечены представители общественных организаций", - резюмируется в сообщении.

Темы: АТО терроризм Нацгвардия
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