Нацгвардия ищет полковника, пропавшего в ОРДЛО

Командование Национальной гвардии Украины ведет поиски полковника Александра Бойко, пропавшего во время проведения боевой задачи в Луганской области и может удерживаться террористами в ОРДЛО.



Об этом передает 20 июня пресс-служба Нацгвардии.



"Во время выполнения боевого задания в зоне АТО (Луганская область) в результате боевого столкновения пропал без вести офицер Нацгвардии полковник Александр Бойко. По неподтвержденным данным офицер содержится одним из террористических подразделений ОРДЛО", - идет речь в сообщении.



В НГУ отмечают, что попытки решить вопрос по обмену и передаче полковника Бойко на данный момент не привели к положительным результатам.



"Командование Национальной гвардии продолжает работу в этом направлении. К мерам по поиску привлечены представители общественных организаций", - резюмируется в сообщении.