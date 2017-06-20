Журналисты узнали, кому из чиновников принадлежат элитные яхты

6782 просмотра
0
Вторник, 20 июня 2017, 12:13

Судья Голосеевского райсуда, депутат Артур Палатный и бывшие государственные чиновники обладают элитными яхтами, которые расположены в элитных яхт-клубах Киева.

Об этом говорится в расследовании программы "Наши гроші з Денисом Бігусом".

Журналисты в течение месяца наблюдали за пирсами самых дорогих яхт-клубов столицы и выяснили настоящих владельцев элитных лодок. Среди них - нардепы и судьи.

Так на отца нардепа БПП Артура Палатного зарегистрирован круизный катер Bavaria Sport HT, стоимость которого не менее 2 млн гривен.

 

Однопартиец Палатного Александр Третьяков пользуется итальянской яхтой Falcon 80 за 21 млн гривен, которая записана на компанию "Клуб ТВ" малоизвестного бизнесмена Олега Малюты.

 

Судья Голосеевского суда районного суда города Киева Николай Шкирай является владельцем итальянского катер Laver. Причем в его декларации указано, что он приобрел плавсредство за 443 тыс. гривен, когда его настоящая настоящая стоимость не менее 1,6 млн гривен, утверждают журналисты.

Экс-нардеп Александр Буряк пользуется английской яхтой Princess Fly за 1 млн долларов. Она записана на компанию "Грандис", соучредителем которой является сам экс-нардеп от "Батькивщины".

 

Отец экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского, который после Евромайдана выехал из Украины, а в 2015 году ГПУ объявила его в розыск за незаконное обогащения, владеет английским яхтой SeaLine F37 за более 5,5 млн гривен.

 

Экс-заместитель Днепропетровской облгосадминистрации Геннадий Корбан владеет одной из самых больших яхт, которые ходят по Днепру. Журналисты нашли судно под названием "АТАЛАНТА" в городе Днепр.

 

Кроме того, журналисты отмечают, что каждое судно должно быть зарегистрировано и иметь уникальный номер и заявление. Однако штраф за нарушение, когда яхта ходит без номеров, составляет от 17 до 850 гривен. Это позволяет владельцам яхт за сотни тысяч долларов нарушать требования регистрации.

Олег Твердь, для УП

Темы: декларации
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
У Корчак предупредили об ограничении доступа к е-декларациям 16 июня 2017, 13:52
В МИД Швеции призывают отменить е-декларирование для активистов в Украине 15 июня 2017, 17:37
Гройсман пообещал не требовать деклараций от обычных украинцев 15 июня 2017, 15:36
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Нацгвардия ищет полковника, пропавшего в ОРДЛО
Хитрый закон Порошенко прошел первое чтение: на кону Верховный Суд
Казначейство требует от городов вернуть 9 миллиардов долгов. Мэры против
В Раде призвали Садового идти в отставку
Все новости
Real life

Как это работать в школе, где уроки проходят в музее, ИТ-компании или магазине

Другой город

Где есть, пить и развлекаться в Мюнхене