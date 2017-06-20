НАБУ хочет, чтобы с Розенблатта и Полякова сняли неприкосновенность
В Генеральную прокуратуру направлено представление на привлечение к ответственности народных депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова.
Об этом сообщил руководитель Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник на специальном брифинге во вторник.
"Представление о снятии депутатского иммунитета с народных депутатов Розенблата и Полякова направлены генеральному прокурору. Надеюсь, что генеральный прокурор оперативно отреагирует на эти письма и направит представления в Верховную Раду", - сказал Сытник.
Он также выразил надежду, что за 2 пленарные недели Верховная Рада сможет рассмотреть эти представления.
По словам Сытника, доказательной базы, собранной прокурорами и детективами, достаточно для предъявления обвинений во взяточничестве.
Руководитель САП отметил, что нынешнее дело о взяточничестве получено в результате реализации агентурной операции.
Сытник отметил, указанная спецоперация проводилась совместно с Федеральным бюро расследований США.
Ранее на брифинге было сообщено, что народные депутаты Борислав Розенблат (БПП) и Максим Поляков ("Народный фронт") вносили за взятки изменения в законодательство по добыче янтаря.
Валентина Романенко, УП
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