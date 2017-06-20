НАБУ хочет, чтобы с Розенблатта и Полякова сняли неприкосновенность

4543 просмотра
0
Вторник, 20 июня 2017, 14:29

В Генеральную прокуратуру направлено представление на привлечение к ответственности народных депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова.

Об этом сообщил руководитель Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник на специальном брифинге во вторник.

"Представление о снятии депутатского иммунитета с народных депутатов Розенблата и Полякова направлены генеральному прокурору. Надеюсь, что генеральный прокурор оперативно отреагирует на эти письма и направит представления в Верховную Раду", - сказал Сытник.

Он также выразил надежду, что за 2 пленарные недели Верховная Рада сможет рассмотреть эти представления.

По словам Сытника, доказательной базы, собранной прокурорами и детективами, достаточно для предъявления обвинений во взяточничестве.

Руководитель САП отметил, что нынешнее дело о взяточничестве получено в результате реализации агентурной операции.

Сытник отметил, указанная спецоперация проводилась совместно с Федеральным бюро расследований США.

Ранее на брифинге было сообщено, что народные депутаты Борислав Розенблат (БПП) и Максим Поляков ("Народный фронт") вносили за взятки изменения в законодательство по добыче янтаря.

Валентина Романенко, УП

Темы: взятка янтарь Антикоррупционная прокуратура НАБУ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Во Львове задержали прокурора с 260 тыс. за причастность к рейдерству 17 июня 2017, 19:02
Майор полиции вымогал $15 тысяч от ОО, консультирующей иностранцев 14 июня 2017, 15:30
СБУ разоблачила взяточническую схему в филиале "Укрзализныци" – двое задержаны 14 июня 2017, 14:36
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Холодницкий подписал представление на Довгого
НАБУ хочет, чтобы с Розенблатта и Полякова сняли неприкосновенность
Россия бросила на Донбасс военных из Пензы – ГУР
Нацгвардия ищет полковника, пропавшего в ОРДЛО
Все новости
Подборка TED

Как различать фейк-новости и искать истину

Невидимка...

Почему гей-прайд – это не только о геях