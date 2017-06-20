В Кремле отреагировали на возможную встречу Порошенко с Трампом: Гонки неуместны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предстоящую встречу Петра Порошенко с Дональдом Трампом ранее чем с Владимиром Путиным, заявил, что "гонка неуместна".

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос УНИАН, может информация президента Украины, изложенная руководству США, повлиять на американо-российские отношения.

Как отметил Песков, в Кремле надеются, что Белый дом даст "сигнал в пользу необходимости имплементации Минских договоренностей".

"Мы не считаем, что здесь уместно устраивать какие-то гонки", - сказал пресс-секретарь. Песков отметил, что информация "с реальным положением дел с украинским урегулированием в Вашингтоне хорошо известна, и при желании в Вашингтоне могут ознакомиться со всеми нюансами и со всеми обязательствами, которые лежат на Киеве согласно подписанным в Минске договоренностями".

"Вряд ли здесь какие-то гонки уместны", - добавил он. Он подчеркнул, что переговоры глав Украины и США касаются двусторонних отношений и "это суверенное дело двух стран".

"Конечно же, мы хотели бы надеяться, что эти контакты на высшем уровне будут использованы нашими американскими коллегами для того, чтобы послать Киеву мощный сигнал в пользу необходимости имплементации Минских договоренностей", - сказал Песков.

При этом он добавил, что Москва не готовит требования для Вашингтона для нормализации двусторонних отношений, обсуждение проблем идет в "рутинном порядке", и стороны доказывают друг для друга "темы, которые вызывают дискомфорт, которые являются раздражителями". "Круг этих тем известно, но пока констатировать начало конструктивного обсуждения мы не можем", - сказал пресс-секретарь Путина.

Как известная, 20 июня президент Украины Петр Порошенко находится с визитом в Вашингтоне, где должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

Руководство РФ всячески отрицает присутствие российских военных на Донбассе. В мае 2015 году на Донбассе задержали российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева после боя, в котором погиб украинский военный, вблизи города Счастье Луганской области. В мае 2016 их обменяли на украинском летчица Надежда Савченко, которая была похищена на территории Украины российскими спецслужбами и вывезен в РФ.

Ранее заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг сообщил, что лично встречался в Донбассе с людьми, которые утверждают, что они являются членами подразделений российской армии.