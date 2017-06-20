НАБУ хочет больше узнать о квартирах Ризаненка в декларации

Соломенский райсуд Киева постановил предоставить Верховную Раду следователем Национального антикоррупционного бюро всех имеющихся в личном деле деклараций народного депутата от БПП Павла Ризаненка.



Об этом говорится в постановлении суда в едином госреестре судебных решений.



В ней указывается, что НАБУ проводит досудебное расследование относительно Ризаненка по статье "декларирование недостоверной информации" и просит Раду предоставить все имеющиеся в личном деле декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера и декларации (по 2011-2015 годы включительно).



Согласно информации в постановлении, следствие установило, что 2 февраля 2011 Ризаненко "приобрел в собственность квартиры".



"На момент совершения сделки стоимость указанных квартир составила 516 560 грн и 518 443 грн соответственно. Детектив отметил, что 28.12.2011 ЛИЦО_3 заключаются договора купли-продажи № 6546 и № 6550, по которым покупателями указанных квартир выступают ОСОБА_4 и ОСОБА_5", - говорится в постановлении.



"Регистрация указанных договоров купли-продажи квартир осуществлена ​​частным нотариусом путем внесения соответствующих сведений в Государственный реестр недвижимого имущества 18.10.2016", - говорится в постановлении суда.



Там же отмечается, что по словам детектива, при подаче деклараций о доходах за 2012-2015 годы Ризаненко не указал информацию о факте владения им с 2011 по 2016 год указаными объектами недвижимости.



В комментарии "Украинской правде" Ризаненко рассказал, что в 2011 году продал эти квартиры и вся соответствующая информация отражена в его декларациях.



"Еще в 2011 году я получил в собственность три квартиры. Я их по сути не покупал... одно юридическое лицо было должно мне деньги и частично погасило долг квартирами. И две из этих квартир еще в 2011 году я продал, заплатил налоги, подал декларацию в налоговую… я был декларантом еще в 2011 году, был депутатом городского совета и подавал декларацию в городской совет. В 2012 году были выборы и я подал декларацию в ЦИК и затем ежегодно подавал декларацию, где отражены доходы от продажи этих квартир, с них уплачены налоги - с двух из трех. Одна у меня осталась", - сказал он.



По словам Ризаненка, в 2011 году порядок регистрации прав собственности на имущество был таким, что ее проводит нотариус, по представлению и заявлению покупателя, а не продавца у которого нет такого права.



"В данном случае покупатели заплатили деньги, подписали договоры, но... не несли документы в БТИ", - сказал он.



"То, что покупатели не пошли и не внесли сведения сразу привело к тому, что в реестре они не отображались", - добавил Ризаненко.



Также он добавил, что такие заявления в следственные органы подает Игорь Мотузка, "адвокат ООО "Гильдия права", компании, которая работает на Виктора Полищука, владельца ТЦ "Гулливер", "Эльдорадо" Банка "Михайловский", с которым в Ризаненка "война с 2011 года ".



"С ним я воюю за возвращение украденных им земель у госпредприятия Радиопередающий центр... Государство от этого ничего не получило", - сказал он.



Ризаненко заявил, что Мотузка регулярно пишет на него заявления о преступлениях.



Александр Шумилин, УП