НАБУ хочет больше узнать о квартирах Ризаненка в декларации

1152 просмотра
1
Вторник, 20 июня 2017, 14:40

Соломенский райсуд Киева постановил предоставить Верховную Раду следователем Национального антикоррупционного бюро всех имеющихся в личном деле деклараций народного депутата от БПП Павла Ризаненка.

Об этом говорится в постановлении суда в едином госреестре судебных решений.

В ней указывается, что НАБУ проводит досудебное расследование относительно Ризаненка по статье "декларирование недостоверной информации" и просит Раду предоставить все имеющиеся в личном деле декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера и декларации (по 2011-2015 годы включительно).

Согласно информации в постановлении, следствие установило, что 2 февраля 2011 Ризаненко "приобрел в собственность квартиры".

"На момент совершения сделки стоимость указанных квартир составила 516 560 грн и 518 443 грн соответственно. Детектив отметил, что 28.12.2011 ЛИЦО_3 заключаются договора купли-продажи № 6546 и № 6550, по которым покупателями указанных квартир выступают ОСОБА_4 и ОСОБА_5", - говорится в постановлении.

"Регистрация указанных договоров купли-продажи квартир осуществлена ​​частным нотариусом путем внесения соответствующих сведений в Государственный реестр недвижимого имущества 18.10.2016", - говорится в постановлении суда.

Там же отмечается, что по словам детектива, при подаче деклараций о доходах за 2012-2015 годы Ризаненко не указал информацию о факте владения им с 2011 по 2016 год указаными объектами недвижимости.

В комментарии "Украинской правде" Ризаненко рассказал, что в 2011 году продал эти квартиры и вся соответствующая информация отражена в его декларациях.

"Еще в 2011 году я получил в собственность три квартиры. Я их по сути не покупал... одно юридическое лицо было должно мне деньги и частично погасило долг квартирами. И две из этих квартир еще в 2011 году я продал, заплатил налоги, подал декларацию в налоговую… я был декларантом еще в 2011 году, был депутатом городского совета и подавал декларацию в городской совет. В 2012 году были выборы и я подал декларацию в ЦИК и затем ежегодно подавал декларацию, где отражены доходы от продажи этих квартир, с них уплачены налоги - с двух из трех. Одна у меня осталась", - сказал он.

По словам Ризаненка, в 2011 году порядок регистрации прав собственности на имущество был таким, что ее проводит нотариус, по представлению и заявлению покупателя, а не продавца у которого нет такого права.

"В данном случае покупатели заплатили деньги, подписали договоры, но... не несли документы в БТИ", - сказал он.

"То, что покупатели не пошли и не внесли сведения сразу привело к тому, что в реестре они не отображались", - добавил Ризаненко.

Также он добавил, что такие заявления в следственные органы подает Игорь Мотузка, "адвокат ООО "Гильдия права", компании, которая работает на Виктора Полищука, владельца ТЦ "Гулливер", "Эльдорадо" Банка "Михайловский", с которым в Ризаненка "война с 2011 года ".

"С ним я воюю за возвращение украденных им земель у госпредприятия Радиопередающий центр... Государство от этого ничего не получило", - сказал он.

Ризаненко заявил, что Мотузка регулярно пишет на него заявления о преступлениях.

Александр Шумилин, УП

Темы: декларации Верховная Рада
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Журналисты узнали, кому из чиновников принадлежат элитные яхты 20 июня 2017, 12:13
У Корчак предупредили об ограничении доступа к е-декларациям 16 июня 2017, 13:52
В МИД Швеции призывают отменить е-декларирование для активистов в Украине 15 июня 2017, 17:37
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 35.187.168.---vmdrot20.06.2017 14:56
не "взнати", а "дізнатись"
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Холодницкий подписал представление на Довгого
НАБУ хочет, чтобы с Розенблатта и Полякова сняли неприкосновенность
Россия бросила на Донбасс военных из Пензы – ГУР
Нацгвардия ищет полковника, пропавшего в ОРДЛО
Все новости
Подборка TED

Как различать фейк-новости и искать истину

Невидимка...

Почему гей-прайд – это не только о геях