Холодницкий подписал представление на Довгого

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Вторник, 20 июня 2017, 14:42

Руководитель САП подписал представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата группы Воля Народа Олеся Довгого.

Об этом он заявил на брифинге во вторник.

"По Довгому на прошлой неделе пришло представление по факту за выделение земель и Киеве в 2007 году", - отметил он.

"Вчера было подписано представление на снятие неприкосновенности. Мы считаем, что данных для подозрения достаточно", - добавил Холодницкий.

Он отметил, что представление передано генеральному прокурору.

Роман Кравец, УП

Темы: Холодницкий
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