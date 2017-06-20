Холодницкий подписал представление на Довгого
Руководитель САП подписал представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата группы Воля Народа Олеся Довгого.
Об этом он заявил на брифинге во вторник.
"По Довгому на прошлой неделе пришло представление по факту за выделение земель и Киеве в 2007 году", - отметил он.
"Вчера было подписано представление на снятие неприкосновенности. Мы считаем, что данных для подозрения достаточно", - добавил Холодницкий.
Он отметил, что представление передано генеральному прокурору.
Роман Кравец, УП
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