Дело Клименко: 13 из 24 подозреваемых внесли залоги на 37 миллионов гривен

375 просмотров
0
Вторник, 20 июня 2017, 14:31

В рамках расследования относительно преступной группы экс-президента Виктора Януковича задержали 24 экс-руководителей облуправлений Министерства доходов и сборов.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"Во время досудебного расследования в уголовном производстве в отношении преступной организации Януковича из числа высшего руководства Министерства доходов и сборов времен А. Клименко пока задержан 24 подозреваемые лица, в отношении которых подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Под стражей сейчас находятся 9 подозреваемых. Еще 13 внесли залоги на сумму более 37 млн ​​гривен, а 2 выпустили под личные обязательства.

Пресс-служба ГПУ уточняет, что бывших руководителей областных управлений Министерства доходов и сборов и налоговых администраций подозревают в том, что они выполняли незаконные указания экс-президента Виктора Януковича и экс-министра Миндоходов Александра Клименко. Так, по версии следствия, они организовали и обеспечили незаконную деятельность так называемых "налоговых площадок" или "программных предприятий". Таким образом они позволили уклоняться от уплаты налогов предприятиям в 2011-2014 годах в пользу участников преступной схемы.

Сейчас подозреваемым инкриминируют совершение уголовных преступлений по ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины (участие в преступной организации и злоупотребления служебным положением).

Как сообщалось, глава МВД Арсен Аваков в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде 26 мая заявил, что общая сумма залога подозреваемых по делу о "площадки Клименко" составляет 350 миллионов гривен.

Как известно, 24 мая в 15 областях Украины прошла антикоррупционная операция, в которой было задействовано около 2000 полицейских, 500 прокуроров, проводились 450 обысков.

Полиция заявила, что собрала доказательства, что налоговая служба под руководством Александра Клименко нанесла государству ущерб на сумму 95,921 млрд гривен.

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Roshen полностью прекратил работу в России
Супрун не увидела во Львове чрезвычайной ситуации с мусором
В деле Розенблатта-Полякова задержаны шесть человек
Розенблату и Полякову грозит до 12 лет тюрьмы
Все новости
День отца

"Забота как работа". Главы из книги Елены Стрельник

Инфокарты

Новые правила парковки. К чему следует готовиться водителям