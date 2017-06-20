В деле Розенблатта-Полякова задержаны шесть человек

В коррупционном деле народных депутатов Борислава Розенблатта и Максима Полякова задержаны шесть человек.



Об этом на брифинге во вторник заявил руководитель САП Назар Холодницкий.



"Всего задержано шесть человек: это помощники народных депутатов, один охранник и двое представителей общественных организаций", - сказал он.



Кроме того, он рассказал об отдельных эпизодах, где янтарем планировал заниматься Розенблат.



"Розенблат, по мнению следствия, захотел принять участие в добыче и экспорте янтаря. Поэтому он сам решил обратиться к представителю фирмы нерезидента Украины с просьбой об организации совместного бизнеса, в котором взял на себя обязательства решать вопросы с государственными органами", - отметил Холодницкий.



"Согласно замыслу, янтарь должен был вывозиться по заниженным ценам, а часть действительной прибыли должны были перечислять на компанию, зарегистрированную в США. По настоянию Розенблатта, совладельцем компании должна была стать его сестра", - добавил он.



Холодницкий подчеркнул, что вчерашнее задержание произошло именно по этому эпизоде.



"Общая сумма взятки составляла 275 тысяч долларов", - добавил он.



Как известно, в Генеральную прокуратуру направлено представление на привлечение к ответственности народных депутатов Борислава Розенблатта и Максима Полякова.

Роман Кравец, УП