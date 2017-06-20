Поляков назвал Сытника гопником и дикарем

951 просмотр
0
Вторник, 20 июня 2017, 16:31

Народный депутат из фракции "Народный фронт" Максим Поляков, которого НАБУ обвиняет в коррупции, заверяет, что не сбежит из страны.

Об этом он заявил в кулуарах Рады во вторник.

"Я буду находиться на территории Украины. Им не удастся надавить. Они начали давить на сестру, вчера было разбойное нападение на мою жену, вчера арестовали мою помощницу - будет еще много других обвинений. Но не существует никакой доказательной базы, это - политическая расправа ", - сказал наредп.

Также Поляков опроверг факт получения взяток и обвинения НАБУ.

"Что касается сумм, которые фигурировали на брифинге, - у моей помощницы нашли 112 гривен, не тысяч. Это бредовые обвинения. Какое я имею отношение к добыче янтаря? Нет никаких вещей, где бы я был здесь связан", - сказал Поляков.

Относительно обвинений в коррупционном сотрудничестве с депутатом от БПП Бориславом Розенблатом Поляков отметил следующее:

"С Розенблатом я общался последний раз осенью. Какие у нас могут быть отношения? Можно сказать, что Сытник изнасиловал президента Зимбабве. Точно такое же обвинение и в отношении меня. Это гопники, дикари, Сытник - это просто дикарь".

Как сообщалось, депутат Борислав Розенблат также отверг все обвинения во взяточничестве.

19 июня нардеп Сергей Лещенко рассказал, что детективы НАБУ задержали охранника Розенблата при получении взятки в размере 200 тысяч долларов за решение вопроса по лицензированию добычи янтаря.

Позже руководитель САП Назар Холодницкий рассказал, что Розенблат вместе с другим депутатом Максимом Поляковым вносили за взятки изменения в законодательство о добыче янтаря.

По словам главы НАБУ Артема Сытника, теперь Розенблату и Полякову грозит до 12 лет заключения.

САП направила в Генпрокуратуру представление на лишение депутатской неприкосновенности и привлечение к ответственности Розенблата и Полякова.

Роман Кравец, УП

Темы: Верховная Рада взятка Сытник НАБУ Народный фронт
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
"Серые кардиналы", крестьяне и подследственные: ЧЕСНО о нардепах-энергетиках 20 июня 2017, 16:27
Депутаты установили новый рекорд кнопкодавства 20 июня 2017, 16:22
Розенблат назвал дело против него "политической расправой" 20 июня 2017, 16:00
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Roshen полностью прекратил работу в России
Супрун не увидела во Львове чрезвычайной ситуации с мусором
В деле Розенблатта-Полякова задержаны шесть человек
Розенблату и Полякову грозит до 12 лет тюрьмы
Все новости
День отца

"Забота как работа". Главы из книги Елены Стрельник

Инфокарты

Новые правила парковки. К чему следует готовиться водителям