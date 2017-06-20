Довгий назвал "слухами" представление Холодницкого

985 просмотров
0
Вторник, 20 июня 2017, 16:55

Народный депутат из группы "Воля народа" Олесь Довгий назвал "слухами" информацию о подготовке представления о снятии с него неприкосновенности.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я не владею информацией о каких-либо уголовных дел против меня. Если действительно какое-то представление и готовится, то я не собираюсь держаться за депутатскую неприкосновенность, ведь сам неоднократно обращался к главе профильного парламентского комитета с инициативой снятия такой привилегии с нардепов", - написал он.

"Такие информационные "вбросы" я расцениваю как попытку давления. В то же время моя позиция остается неизменной: я остаюсь на Родине, так дорожу своей страной больше, чем те люди, которые эти сплетни распространяют", - добавил Довгий.

Как известно, руководитель САП Назар Холодницкий подписал представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата группы "Воля народа" Олеся Довгого. По его словам представление уже передали генеральному прокурору.

"По Довгому на прошлой неделе пришло представление по факту за выделение земель в Киеве в 2007 году", - отметил он.

Украинская правда

Темы: Верховная Рада неприкосновенность
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Поляков назвал Сытника гопником и дикарем 20 июня 2017, 16:31
"Серые кардиналы", крестьяне и подследственные: ЧЕСНО о нардепах-энергетиках 20 июня 2017, 16:27
Депутаты установили новый рекорд кнопкодавства 20 июня 2017, 16:22
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Путин показал фейковое видео даже в фильме о себе
Roshen полностью прекратил работу в России
Супрун не увидела во Львове чрезвычайной ситуации с мусором
В деле Розенблатта-Полякова задержаны шесть человек
Все новости
Поймать фокус

Ученые советуют, как заставить мозг работать

Инфокарты

Новые правила парковки. К чему следует готовиться водителям