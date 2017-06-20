В Киеве на Крещатике пожар

На улице Крещатик, 40 в центре Киева произошел пожар в 3-этажном здании.

Об этом "Украинской правде. Киев" сообщили в пресс-службе ДСНС Киева.

"Хрещатик, 40 - горит крыша. На месте работают спасатели. Это пока вся информация", - сообщила пресс-секретарь ДСНС Киева Светлана Водолага.

Как известно, по адресу Крещатик, 40 расположен бывший центральный гастроном Киева.

Ирина Балачук, "Украинская правда. Киев"