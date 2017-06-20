В Киеве на Крещатике пожар

2853 просмотра
0
Вторник, 20 июня 2017, 17:26

На улице Крещатик, 40 в центре Киева произошел пожар в 3-этажном здании.

Об этом "Украинской правде. Киев" сообщили в пресс-службе ДСНС Киева.

"Хрещатик, 40 - горит крыша. На месте работают спасатели. Это пока вся информация", - сообщила пресс-секретарь ДСНС Киева Светлана Водолага.

 

Как известно, по адресу Крещатик, 40 расположен бывший центральный гастроном Киева.

 

Ирина Балачук, "Украинская правда. Киев"

Темы: Киев
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Конфликт в Могилянке: Как на акцию против насилия прошли 40 радикалов 20 июня 2017, 17:50
Киевсовет сделал шаг к разрыву с "Киевэнерго", но договор продолжил 20 июня 2017, 13:44
Найем говорит, что САП задерживает представление на Довгого 20 июня 2017, 12:41
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В Киеве на Крещатике пожар
Путин показал фейковое видео даже в фильме о себе
Roshen полностью прекратил работу в России
Супрун не увидела во Львове чрезвычайной ситуации с мусором
Все новости
Подборка TED

Как различать фейк-новости и искать истину

Фото

10 предметов мебели и декора от украинских дизайнеров