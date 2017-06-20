День в АТО: 8 обстрелов, потерь в течение дня не было

С начала суток пророссийские боевики 8 раз применяли оружие против подразделений ВС Украины.

Как сообщает пресс-центр АТО, ни одного факта использования боевиками запрещенного минского соглашениями артиллерийского вооружения во вторник не было.

Нарушение незаконными вооруженными формированиями условий прекращения огня было только на Приморском и Луганском направлениях. В результате боевых действий ни один украинский защитник не пострадал.

На Приморском направлении боевики 5 раз открывали огонь по опорным пунктам сил АТО. В частности, из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия стреляли по украинским воинам, которые держат оборону возле Павлополя и Новомихайловки, а из крупнокалиберных пулеметов - в районе Марьинки и Талаковки.

"Луганское направление. Все три вражеских обстрела на этой части фронта еще до рассвета состоялись неподалеку Новоалександровки. Там боевики использовали крупнокалиберные пулеметы и зенитную установку", - говорится в сообщении.

Украинская правда