Трамп поделился впечатлениями о встрече с Порошенко

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Вторник, 20 июня 2017, 19:23

Президент США Дональд Трамп заявил о широкой вовлеченности США в дела Украины.

Приветствуя сегодня в Овальном кабинете президента Украины Петра Порошенко, Трамп заявил, что для него эта встреча "большая честь".

"Это большая честь встретиться сегодня с президентом Порошенко, президентом Украины - места, в (дела которого) мы все очень сильно вовлечены, вы это видите, и об этом все читают. У нас была очень-очень хорошая дискуссия, и достигнут значительный прогресс", - сказал Трамп.

Порошенко в свою очередь сказал, что надеется, что две страны смогут наладить "эффективное сотрудничество".

Встреча началась вскоре после того, как администрация Трампа объявила о введении новых санкций против российских чиновников и других лиц и компаний, имеющих отношение к нелегальной аннексии Крыма.

Европейская правда

Темы: Трамп Порошенко
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