ГПУ получила представления на Довгого, Полякова и Розенблата

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Вторник, 20 июня 2017, 20:06

Генпрокуратура получила представление на привлечение к ответственности трех народных депутатов - представителя группы "Воля народа" Олеся Довгого, "Народного фронта" Максима Полякова и БПП Борислава Розенблата.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, САП передала документы на депутатов во вторник около 15.30.

"Юридическая служба ГПУ взяла документы на обработку на соответствие нормам закона "О Регламенте Верховной Рады Украины", а именно каждое представление "должно быть мотивированным и достаточным, содержать конкретные факты и доказательства, подтверждающие факт совершения указанным в представлении лицом общественно опасного деяния, определенного уголовным кодексом Украины", - сообщила Сарган.

"Поэтому подать представление в Верховную Раду на вышеуказанных нардепов уже завтра, как настаивают отдельные народные депутаты, для рассмотрения их на регламентном комитете невозможно, поскольку Генпрокуратура должна действовать в рамках действующего законодательства", - пояснила она, добавив, что генпрокурор примет решение о поддержке представлений после поступления заключения юридической службы ГПУ.

Как известно, руководитель САП Назар Холодницкий подписал представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата группы "Воля народа" Олеся Довгого. По его словам представление уже передали генеральному прокурору.

"По Довгому на прошлой неделе пришло представление по факту за выделение земель в Киеве в 2007 году", - отметил он.

Также Холодницкий сообщил, что депутаты Борислав Розенблат и Максим Поляков вносили за взятки изменения в законодательство по добыче янтаря.

Украинская правда

Темы: Верховная Рада БПП Антикоррупционная прокуратура Народный фронт
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IP: 194.44.121.---Switlana20.06.2017 20:46
Всю цю свору давно треба було пересадити.
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