Ляшко рассказал, из-за чего его зовут в НАПК

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявляет, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции требует от него пояснений по совместительству, поскольку он был учредителем газеты "Свобода", но уверяет, что это не является совместительством.

Об этом он сказал журналистам во вторник в Киеве.



"Вызывают меня на дачу пояснений завтра. Завтра у моей мамы День рождения", - сказал он



При этом он отметил, что в среду, 21 июня, он не намерен идти в НАПК.



"Я с 2006 года - народный депутат Украины. Я не руковожу никакими компаниями, я не выполняю никакой работы по совместительству", - сказал он.



Политик пояснил вопросы НАПК к нему относительно совместительства тем, что он является учредителем газеты "Свобода", в которой он работал главным редактором до избрания в парламент.



"Издатель этой газеты - Закрытое Акционерное Общество. У меня есть доля... Я в декларации добросовестно записывал долю", - сказал Ляшко.



Между тем он подчеркнул, что наличие у него доли как учредителя газеты не является совместительством.



Ранее в этот день стало известно, что НАПК вызвало Ляшко для пояснений относительно возможного административного нарушения, связанного с коррупцией, а именно депутату следует пояснить факт совместительства его работы народным депутатом и руководителем компании, так как в этом усматриваются признаки административного правонарушения.