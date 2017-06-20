СМИ: Неудобные вопросы, которые задавали Путину во время "Прямой линии", были согласованы

Организаторы "Прямой линии" и пресс-служба Кремля заранее согласовали неудобные вопросы президенту Владимиру Путину.

Об этом сообщает русская служба BBC со ссылкой на свои источники, участвовавшие в подготовке передачи.

Согласно информации, утверждение прошли все сообщения, включая вопросы об отставке и об оппозиционере Алексее Навальном.

"Прямая линия с Владимиром Путиным" - ежегодный четырехчасовой телемост, в ходе которого глава российского государства отвечает на вопросы граждан.

15 июня Путин общался с россиянами в течение четырех часов.

Среди "неудобных" смс-сообщений, отправленных зрителями и появлявшихся на экране, были, например, такие: "вся Россия считает, что вы засиделись на "троне", или - "дождемся ли мы первую леди страны?". А также: "До свидания, Владимир Владимирович".

Всего было около десятка таких реплик.