Сутки в АТО: К вечеру обстановка обострилась, 1 военный ВСУ ранен

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Среда, 21 июня 2017, 07:00

За минувшие сутки боевики 36 раз открывали огонь по позициям сил АТО на Донбассе, 5 из них они били из тяжелого артиллерийского вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

"С наступлением сумерек оперативная обстановка в районе проведения АТО осложнилась. На отдельных участках линии соприкосновения выросли не только количество и плотность вражеских обстрелов, но и существенно увеличился калибр вооружения, из которого пророссийские преступные группировки вели огонь по украинским защитникам", - отметили в штабе.

На Приморском направлении было 18 обстрелов. Днем боевики открывали огонь только из пехотного оружия. Однако вечером начали бить из артиллерии.

В частности, украинские опорные пункты неподалеку от Талаковки террористы обстреляли из ствольной артиллерии калибра 122 мм. Также в том районе они били по силам АТО из противотанковых гранатометов. Там же "работал" снайпер.

Из 82 мм минометов сепаратисты открывали огонь вблизи Гнутово. Кроме того из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли оборонительные укрепления сил АТО в районе Широкино, Водяного, Павлополя, Новомихайловки и Марьинки.

На Донецком направлении боевики 6 раз открывали огонь.

"Утром и в течение дня на этом участке линии соприкосновения было спокойно. Первый обстрел боевиками наших позиций произошел около 18.00 - оккупанты открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям ВС Украины в районе Каменки", - говорится в сообщении.

Также боевики из минометов калибра 120 мм и гранатометов обстреляли опорный пункт украинских сил в пригороде Авдеевки.

До полуночи террористы еще как минимум трижды открывали огонь по украинским силам вблизи Авдеевки из гранатометов, стрелкового оружия различных калибров и 82 мм минометов.

Из пехотного вооружения и БМП боевики вечером открывали огонь по военнослужащим ВСУ возле Верхнеторецкого.

На Луганском направлении ситуация обострилась в районе Бахмутской трассы, где сепаратисты применили против сил АТО тяжелую артиллерию.

"В частности, по нашим опорных пунктах вблизи Крымского противник несколько раз открывал огонь из 152 мм артиллерийских систем и минометов калибра 120 мм. Кроме того, из 82 мм минометов и вооружения БМП оккупанты били по укреплениям украинских защитников неподалеку Новозвановки", - отметили в штабе.

Также боевики нарушали "режим тишины" вблизи Счастья, Станицы Луганской и Новоалександровки из гранатометов и стрелкового оружия.

Темы: АТО Донбасс
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