Винницкий глава зовет львовского смотреть мусорный полигон

Городской глава Винницы Сергей Моргунов приглашает львовского коллегу Андрея Садового посетить винницкий полигон твердых бытовых отходов.



Об этом он написал в Facebook, отметив, что на днях журналисты "24 канала" приезжали – но сделали "манипулятивный сюжет".



"Вместо многих слов приглашаю лично коллегу Андрея Ивановича Садового на наш полигон. Не "партизанскими тропами" отправлять на выходных туда журналистов его телеканала, а детально изучить весь процесс – как собирают и вывозят мусор из Винницы, сортируют его на станции на полигоне, увидеть скважины для добычи полигонного газа, из которого производят электричество на блочно-модульной теплоэлектростанции", – заявил Моргунов.



"И познакомить с представителями немецкого инвестора, с которыми мы сотрудничаем с 2008 года. Кстати, раскрываю "страшную" тайну: инвесторы, которые готовы работать с городами в вопросах обращения и утилизации отходов, в Украине есть. И насколько мне известно, во Львове было более 40 предложений от различных компаний", – добавил он.