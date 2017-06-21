Винницкий глава зовет львовского смотреть мусорный полигон

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Среда, 21 июня 2017, 08:48

Городской глава Винницы Сергей Моргунов приглашает львовского коллегу Андрея Садового посетить винницкий полигон твердых бытовых отходов.

Об этом он написал в Facebook, отметив, что на днях журналисты "24 канала" приезжали – но сделали "манипулятивный сюжет".

"Вместо многих слов приглашаю лично коллегу Андрея Ивановича Садового на наш полигон. Не "партизанскими тропами" отправлять на выходных туда журналистов его телеканала, а детально изучить весь процесс – как собирают и вывозят мусор из Винницы, сортируют его на станции на полигоне, увидеть скважины для добычи полигонного газа, из которого производят электричество на блочно-модульной теплоэлектростанции", – заявил Моргунов.

"И познакомить с представителями немецкого инвестора, с которыми мы сотрудничаем с 2008 года. Кстати, раскрываю "страшную" тайну: инвесторы, которые готовы работать с городами в вопросах обращения и утилизации отходов, в Украине есть. И насколько мне известно, во Львове было более 40 предложений от различных компаний", – добавил он.

Темы: Львов Садовый Винница
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IP: 35.187.168.---ІванкоI21.06.2017 09:04
Маніпулятивним є пост Моргунова, бо жодного спростування у ньому немає, а є загальні слова.
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