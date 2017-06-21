В Киеве ночью горело еще одно здание и произошел взрыв

В ночь на 21 июня в Киеве произошел пожар в отселенном здании на улице Ивана Франко, 15.



Как сообщили "Украинской правде" в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пожар начался в 00:05.



Возгорание произошло в отселенном 4-этажном здании на площади около 150 кв м. Примерно в 00:30 огонь был локализован, а в 00:42 ликвидировали.



"Пострадавших нет", – сообщила Светлана Водолага.



Жители соседних домов видели ночью три пожарных машины и две "скорых" на улице Франко, у зеленого здания, которое разваливается.



Кроме того, пользователи соцсетей писали о взрыве на входе в магазин Vodafone рядом с КПИ.



Информация о пожаре там в ГСЧС нет, но пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блыщик подтвердила УП взрыв.



Инцидент произошел около 1 часа ночи. "В результате (взрыва возле магазина) повреждены стекло, входные двери и роллет помещения и соседних киосков. Пострадавших в результате происшествия нет", – информирует полиция Киева.



"Правоохранители тщательно обследовали территорию, изъяли вещественные доказательства, которые направлены на экспертизу для установления, какой именно предмет взорвался, опросили свидетелей и очевидцев происшествия. Полицейские проводят мероприятия, направленные на поиск подозреваемых и выяснение мотивов совершения правонарушения", – добавляют правоохранители.



Следственный отдел Шевченковского управления полиции внес сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по статье о хулиганстве (ч. 4 ст. 296 УК).



Как известно, 20 июня в 16:55 на улице Крещатик, 40/1, на втором этаже трехэтажного кирпичного здания, которое находится на реконструкции, возник пожар с последующим распространением огня на третий этаж и кровлю.



"В 21:04 пожар ликвидирован на площади около 1000 м. кв. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении ГСЧС.



"Причина пожара устанавливается. Правоохранительными органами проводится расследование", – уточняют спасатели.



По данным ГСЧС, на Крещатике, 40/1, сгорели строительные материалы, перегородки и перекрытия между 2 и 3 этажами и крыша здания. Есть угроза частичного разрушения здания.



Пожарные во время тушения пожара вынесли из здания два кислородных баллона, предупредив возможный взрыв. Также они предотвратили распространение огня на расположенные рядом административные здания, в частности, здание Печерского райсуда



Во время тушения пожара погибших и травмированных не было.



Принадлежность здания бывшего Гастронома к памятникам архитектуры выясняется.



Алена Рощенко, УП