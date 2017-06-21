Поляков призывает рассмотреть представление о снятии с него неприкосновенности

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Среда, 21 июня 2017, 11:03

Нардеп фракции "Народный фронт" Максим Поляков, на которого САП направила представление о снятии депутатской неприкосновенности, призывает как можно скорее рассмотреть этот вопрос.

Об этом нардеп заявил с трибуны Верховной Рады в среду.

"Заявляю и требую как можно скорее внести это представление относительно меня в этот зал. Я не боюсь ничего, я абсолютно убежден в своей правоте и в законности своих действий", - сказал Поляков.

Он также выразил желание, чтобы СМИ ознакомились с материалами дела к нему.

"Чтобы все увидели, что за орган НАБУ сегодня мы создали. К сожалению, когда все государство ожидало, что это будет именно тот орган, который будет защищать интересы и бороться с коррупцией, сегодня создает фейки", - сказал нардеп.

Поляков добавил, что не лоббировал интересы добычи янтаря.

"Хочу сказать, что никакого отношения к янтарю не имею. Законопроекты не разрабатывал, вообще к этой теме не имею никакого отношения", - сказал он.

Кроме того, по словам Полякова, ни он, ни его помощники не получали взяток за лоббирование.

"Я убежден, что закон на моей стороне. А Сытник и Холодницкий работают вне закона", - заявил нардеп.

Как сообщалось, 19 июня нардеп Сергей Лещенко рассказал, что детективы НАБУ задержали охранника Розенблата при получении взятки в размере 200 тысяч долларов за решение вопроса по лицензированию добычи янтаря.

Позже руководитель САП Назар Холодницкий рассказал, что Розенблат вместе с другим депутатом Максимом Поляковым вносили за взятки изменения в законодательство о добыче янтаря.

По словам главы НАБУ Артема Сытника, теперь Розенблату и Полякову грозит до 12 лет заключения.

САП направила в Генпрокуратуру представление на лишение депутатской неприкосновенности и привлечение к ответственности Розенблата и Полякова.

Депутат Борислав Розенблат также отверг все обвинения во взяточничестве.

Олег Твердь, для УП

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