Под ВР требуют обновления избирательного законодательства

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Среда, 21 июня 2017, 11:09

Под Верховной Радой проходит митинг за обновление избирательного законодательства.

Об этом сообщает корреспондент УП с места происшествия.

Всего на митинге собралось несколько сотен человек.

Митингующие стоят с флагами различных политических сил, которые требуют принятия нового избирательного закона: ДемАльянс, Волна, Гражданская платформа, Движение новых сил, Свобода и Самопомич.

 

К протестующим выходят различные нардепы, а в целом акция проходит тихо и спокойно.

Роман Романюк, УП

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