На Закарпатье горит свалка

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Среда, 21 июня 2017, 12:28

В Закарпатской области возле села Дубровка горит полигон твердых бытовых отходов.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"21 июня в 07:50 в оперативно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании мусора на территории полигона твердых бытовых отходов, возле с. Дубровка Иршавского района. На место вызова прибыли дежурные отделения пожарно-спасательных подразделений из г. Иршава", - отмечается в сообщении.

Площадь возгорания составляет 100 квадратных метров. Тушат пожар 15 спасателей и 3 единицы техники, а также бульдозер.

По информации спасателей, пострадавших нет. Причины возгорания устанавливают.

Украинская правда

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