Боец ранен в Широкино после вражеского обстрела – штаб АТО

20 июня в зоне проведения антитеррористической операции 1 боец получил ранения.



Об этом на брифинге в среду сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.



"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск не было, один украинский военный получил ранения в Широкино в результате вражеского обстрела", - отметил спикер АТО.



Украинская правда