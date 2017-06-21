Боец ранен в Широкино после вражеского обстрела – штаб АТО
20 июня в зоне проведения антитеррористической операции 1 боец получил ранения.
Об этом на брифинге в среду сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.
"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск не было, один украинский военный получил ранения в Широкино в результате вражеского обстрела", - отметил спикер АТО.
Украинская правда
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