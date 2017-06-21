Порошенко назвал количество задержанных на Донбассе российских медиков

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Среда, 21 июня 2017, 13:13

Президент Петр Порошенко прокомментировал задержание в Донбассе выпускников Санкт-Петербургской медицинской академии.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News в ходе рабочего визита в США.

Президент назвал задержанных "военными медработниками" и сказал, что их было двое.

"Два дня назад задержали двух российских военных медиков, у которых были российские паспорта и которые не могли объяснить, что они делают на оккупированной территории, предоставляя какую-то странную версию своего пребывания там", - заявил он.

Как сообщалось, в воскресенье, 18 июня, украинские военные задержали на Донбассе выпускников Санкт-Петербургской медицинской академии. Они заявили, что, отметив День медика, перепутали направление и оказались на украинской территории. Количество задержанных не уточнялось.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Порошенко Донбасс АТО Росcия медицина
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