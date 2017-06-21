Поляков пришел брать на поруки свою помощницу

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Среда, 21 июня 2017, 13:27

Народный депутат из фракции "Народный фронт" Максим Поляков явился в суд к своей помощнице Татьяне Любонько.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" из зала суда.

Поялков находится в зале суда.

 

На вопрос УП, собирается ли он брать Любонько на поруки, Поляков отметил: "Конечно".

 

Кроме Полякова в суде Любонько готовы взять на поруки еще три депутата из фракции "Народный фронт": Федор Бендюженко, Владислав Данилин и Игорь Брыченко.

Роман Кравец, УП

Темы: Верховная Рада суд
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