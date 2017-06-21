Поляков пришел брать на поруки свою помощницу

Народный депутат из фракции "Народный фронт" Максим Поляков явился в суд к своей помощнице Татьяне Любонько.



Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" из зала суда.



Поялков находится в зале суда.

На вопрос УП, собирается ли он брать Любонько на поруки, Поляков отметил: "Конечно".

Кроме Полякова в суде Любонько готовы взять на поруки еще три депутата из фракции "Народный фронт": Федор Бендюженко, Владислав Данилин и Игорь Брыченко.

Роман Кравец, УП