Активисты: Депутаты хотят протащить "удобного аудитора НАБУ"

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Среда, 21 июня 2017, 13:58

Реанимационный пакет реформ и Центр противодействия коррупции предостерегают, что комитет ВР хочет рекомендовать ВР "удобного аудитора НАБУ", а потому просят провести открытые собеседования со всеми претендентами на эту должность.

Об этом заявили на своем сайте РПР и своем Facebook ЦПК.

"Антикоррупционная группа Реанимационное пакета реформ призывает членов Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции провести открытые собеседования со всеми кандидатами в члены комиссии по аудиту Национального антикоррупционного бюро и рекомендовать Верховной Раде Украины кандидатов по результатам таких собеседований", - говорится в заявлении РПР.

Также ЦПК обвиняет депутатов в том, что те хотят выбрать "удобного аудитора":

"Сегодня БПП и Народный Фронт при поддержке Опоблока снова попытаются через комитет протянуть удобного аудитора НАБУ. Без собеседований с кандидатами, к которым есть немало вопросов. Почему так спешат? Чтобы как можно скорее признать работу НАБУ неудовлетворительной и освободить неподконтрольного Сытника".

Как сообщалось, Кабинет министров выбрал аудитором Национального антикоррупционного бюро Украины от правительства Буроменского Михаила Всеволодовича.

Как известно, согласно закону о НАБУ, президент, Верховная Рада и Кабинет министров ежегодно определяют по одному члену комиссии из числа лиц, имеющих значительный опыт работы в органах предварительного расследования, прокуратуры, судах за рубежом или международных организациях, обладающих необходимыми знаниями и навыками для проведения такой оценки (аудита), а также имеют безупречную деловую репутацию.

Олег Твердь, для УП

Темы: НАБУ
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