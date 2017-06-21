ГПУ просит Раду снять неприкосновенность с "радикала" Лозового

Генеральная прокуратура обратилась в Верховную Раду с просьбой разрешить привлечение к уголовной ответственности депутата из фракции Радикальной партии Андрея Лозового.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Генеральная прокуратура Украины направила в Верховную Раду для рассмотрения представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины А.С. Лозового", - написала она.

По информации "Украинской правды", представление уже повезли в парламент.

Сам глава ГПУ Юрий Луценко тоже прокомментировал в соцсети это обращение. По его словам, нардеп подозревается в уклонении от уплаты налогов почти на 2 миллиона гривен.

"Внес представление в ВР о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата А. Лозового, в действиях которого усматриваются признаки преднамеренного уклонения от уплаты налогов в размере 1,846 миллиона гривен", - написал он.

Как известно, 19 мая генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ подготовила представление в Верховную Раду о снятии неприкосновенности с трех депутатов: Андрея Лозового, которого подозревают в незаконном обогащении и уклонении от уплаты налогов, Геннадия Бобова ("Видродження") - в уклонении от уплаты налогов и декларировании недостоверной информации, Евгения Дейдея ("Народный фронт") - в незаконном обогащении.

Но позже представление на привлечение к ответственности Лозового и Дейдея вернули в Специализированную антикоррупционную прокуратуру на доработку.

Лозовой назвал дело против него "политической расправой". Позже нардеп заявил, что подал иск против генпрокурора.

Уголовное производство в отношении Лозового ведет НАБУ.

Украинская правда