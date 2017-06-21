В "Укрзализныце" объясняют, что контракт с Балчуном продлен автоматически

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Среда, 21 июня 2017, 15:00

Контракт с председателем правления "Укрзализныци" Войцехом Балчун формально продлен до 9 июня 2019 года.

Об этом сообщает в среду пресс-служба ПАО, ссылаясь на комментарий директора по правовым вопросам Андрея Омельченко.

По его словам, в соответствии с действующим законодательством председатель правления ПАО "Укрзализныця" назначается на должность сроком на 3 года и освобождается исключительно Кабинетом министров.

В ПАО объясняют, что, согласно части 1 ст. 39-1 КЗоТ Украины, если по истечении срока трудового договора трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не требует их прекращения, действие этого договора считается продленным на неопределенный срок.

Указанное положение также подтверждается судебной практикой, отметил также Омельченко.

"Поэтому, поскольку после окончания 5 июня 2017 года срока контракта с председателем правления ОАО" Укрзализныця "от 06.06.2016 трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения (Кабинет министров не принимал никаких решений по этому поводу), действие контракта с председателем правления ПАО "Укрзализныця" Балчуном, с учетом положений части 1 ст. 39-1 и части 2 ст. 23 КЗоТ, формально считается продленным до 5 июня 2019 ", - говорится в комментарии.

Как известно, министр инфраструктуры Владимир Омелян неоднократно выражал недовольство деятельностью Балчуна.

11 апреля 2017 года Омелян заявлял, что руководство "Укрзализныци " не соответствует потребностям Украины и должно быть уволено. По его словам, решение проблем "Укрзализныци" требует кадровых решений со стороны правительства.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что решение о целесообразности продления контракта с Балчуном будет приниматься по итогам его отчета о работе за год.

В то же время по состоянию на 21 июня Балчун так и не отчитался перед правительством.

Украинская правда

Темы: Укрзализныця
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