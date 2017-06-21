Экс-руководителей ДСНС, задержанных при Яценюке, судят за 2 эпизодами

В Шевченковском районном суде Киева в среду слушалась дело экс-главы ДСНС Сергея Бочковского и его заместителя Василия Стоецкого, арестованых в марте 2015 во время заседания правительства.



Об этом сообщает издание "Наши гроши".



Суд длился 2 часа, на него не пришел никто из пострадавших, хотя они и были оповещены надлежащим образом.



Как указывает издание, в суд попало два эпизода, по которым обвиняют Бочковского и Стоецкого.



"Первый - Бочковского и Стоецкого подозревают в том, что в 2014-15 годах они требовали деньги у руководителей территориальных подразделений с угрозой увольнения, а также Бочковский якобы требовал себе земельный участок в подчиненного - главы районного отдела ДСНС в Одесской области", - пишет издание.



Согласно сообщению, показы по этому эпизоду дали экс-начальник ГУ ДСНС в Винницкой области Руслан Шевчук, экс-начальник ГУ ДСНС в Волынской области Владимир Грушовинчук и заместитель начальника ГУ ДСНС в Одесской области Орест Фок.

Бочковский на суде заявил, что уже есть свидетели, которые отказываются от своих показаний.



"Второй эпизод, в котором подозревают Бочковского – растрата денег при закупке металлоискателей в TOB "Грозберг Украина". Тогда за 15,6 млн грн закупили 176 шт.

металлоискателей, сейчас прокуратура говорит, что необходимости в таком большом партии заказа не было. Эта закупка вроде причинила государству материальный ущерб в более чем 250 раз", - пишут "Наши гроши".



Сам Бочковский заявил, что ему предлагали заключить сделку со следствием, но он отказался.



Как известно, 25 марта 2015 на заседании Кабмина правоохранители задержали Бочковского и Стоецкого по подозрению в злоупотреблениях и причастности к коррупционным схемам в ДСНС.



После этого правительство уволило этих чиновников. Им объявили подозрение.



Печерский райсуд Киева 28 марта удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения Бочковскому в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в 1,184 млн грн.



Бочковский вышел под залог из Лукьяновского СИЗО 2 апреля 2015 года.



Глава МВД Арсен Аваков 12 сентября 2015 заявил о передаче в суд материалов по двум из трех эпизодов обвинений бывшего руководства Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.



Главное следственное управление МВД 8 октября 2015 закончило досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению чиновников.



Действия Бочковского квалифицированы по ч. 4 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.