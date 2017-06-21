МИД о нападении на ОБСЕ: Это курс России на усиление запугивания наблюдателей

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Среда, 21 июня 2017, 15:40

Министерство иностранных дел обеспокоено нападением боевиков на наблюдателей ОБСЕ и назвал инцидент курсом РФ на усиление запугивания Миссии.

Об этом сообщается в комментарии МИД, опубликованном на сайте ведомства.

"Значительную обеспокоенность вызвало последнее нападение на патруль наблюдателей СММ 20 июня с.г. в г. Ясиноватая", - говорится в комментарии.

"Рассматриваем это нападение как усиление курса РФ и контролируемых ею незаконных вооруженных формирований на запугивание наблюдателей ОБСЕ, ограничение их доступа к неконтролируемым территорий, препятствование реализации мандата СММ", - добавили в ведомстве.

МИД также требует от России выполнять взятые на себя обязательства в Минских сделках и прекратить провокации против наблюдателей ОБСЕ, а также предоставить патрулю свободу передвижения по всей неподконтрольной Украины территории Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, нападение на наблюдателей осудила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации.

"Украинская сторона категорически осуждает такие действия боевиков НЗФ ОРДО и квалифицирует их как грубое нарушение Минских договоренностей", - говорится в заявлении СЦКК, опубликованной на странице в Facebook пресс-центра штаба АТО.

Как сообщалось, в ОБСЕ заявили, что боевики "ДНР" обстреляли наблюдателей СММ ОБСЕ и проявляли агрессию по отношению к ним.

В ОРДО заявили, что задержали напавших на ОБСЕ.

Украинская правда

Темы: ОБСЕ Донбасс
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