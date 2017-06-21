В самую короткую ночь на юге и востоке грозы и ветер, днем ​​почти сухо

В ночь на четверг, 22 июня, в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях местами грозы и шквалы ветра 15-20 м/с.



Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Днем же дожди с грозами ожидаются только в Запорожской области и в аннексированном Крыму.

Погода 22 июня

Температура в четверг будет колебаться от 22 до 30 градусов тепла: прохладнее всего на севере, жарче всего на юге.



Уже на 23 июня Украине, за исключением востока и юга, прогнозируют дожди.

Прогноз на 23 июня

В Киеве и области температура воздуха не изменится, в четверг будет сухо, а в последующие два дня, по предварительному прогнозу, – дожди.

Погода в Киеве

На 21 июня в большинстве районов Киевской области объявляли высокую (4 класса) пожарную опасность, в районе Барышевки и Яготина – чрезвычайную (5 класса) пожароопасность.



При этом за исключением Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областей, Украины прогнозировали грозы, местами шквал 15-20 м/с.

Алена Рощенко, УП