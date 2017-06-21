Раненый киллером охранник Вороненкова пошел на поправку

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Среда, 21 июня 2017, 15:43

Охранник убитого в марте экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, раненный киллером, уже идет на поправку.

Об этом сообщила на пресс-конференции 21 июня вдова Вороненкова Мария Максакова, передает "Укринформ".

"Он, слава Богу, пошел на поправку. Он очень долго лежал в больнице и сейчас ему гораздо лучше", – сказала Максакова.

Как известно, Вороненкова убили 23 марта возле гостиницы в Киеве, он был со своим охранником. Неизвестный открыл по ним огонь. Раненный охранник смог применить оружие в ответ и ранил нападавшего.

Убийца экс-депутата Госдумы умер в больнице.

Вороненков был свидетелем ГПУ по делу об измене экс-президента Виктора Януковича.

Следствие рассматривает приоритетной версию действий Российской Федерации.

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В июне суд арестовал на два месяца задержанного по делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова Ярослава Тарасенко, который привез Паршова на место убийства

Темы: Вороненков
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