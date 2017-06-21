Раненый киллером охранник Вороненкова пошел на поправку
Охранник убитого в марте экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, раненный киллером, уже идет на поправку.
Об этом сообщила на пресс-конференции 21 июня вдова Вороненкова Мария Максакова, передает "Укринформ".
"Он, слава Богу, пошел на поправку. Он очень долго лежал в больнице и сейчас ему гораздо лучше", – сказала Максакова.
Как известно, Вороненкова убили 23 марта возле гостиницы в Киеве, он был со своим охранником. Неизвестный открыл по ним огонь. Раненный охранник смог применить оружие в ответ и ранил нападавшего.
Убийца экс-депутата Госдумы умер в больнице.
Вороненков был свидетелем ГПУ по делу об измене экс-президента Виктора Януковича.
Следствие рассматривает приоритетной версию действий Российской Федерации.
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