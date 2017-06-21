Известная международная организация готовит доклад об убийстве Шеремета

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Среда, 21 июня 2017, 16:37

Международный Комитет защиты журналистов (CPJ) осуществит визит в Киев для представления специального доклада об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом пишет Hromadske.ua.

Сообщается, что делегация будет в Киеве с 10 июля по 12 июля.

"Мы направили запросы о встречах с высокопоставленными украинскими чиновниками, включая президента Порошенко, премьер-министра Гройсмана, министра внутренних дел Авакова, генерального прокурора Луценко, начальника Национальной полиции Князева и председателя СБУ Грицака. Мы надеемся обсудить результаты нашего отчета непосредственно с ними", - говорится в заявлении CPJ.

В Комитете отмечают, что расследование убийства журналиста затягивается, а виновные до сих пор не наказаны.

"Павел Шеремет был уважаемым коллегой и другом Комитета защиты журналистов. В 1998 году мы наградили Шеремета нашей Международной премией свободы прессы, чтобы отметить его мужество, профессиональные репортажи на фоне преследований и неблагоприятных условий. И мы продолжали поддерживать связь с ним в течение многих лет, иногда сообщая о новых нападениях и притеснениях против него", - рассказали в комитете.

В делегацию входят исполнительный директор Джоэл Саймон; член Совета директоров Алан Расбриджр – бывший главный редактор The Guardian в Лондоне; представитель в ЕС Том Гибсон, который приедет из Брюсселя; координатор программы CPJ в Европе и Центральной Азии Нина Огнянова.

Также к Комитету присоединятся члены семьи Шеремета - его мать Людмила и дочь Елизавета.

После встреч с украинскими чиновниками комитет проведет пресс-конференцию в Киеве 12 июля в Кризисном медиа центре для представления и распространения отчета об убийстве Павла Шеремета, а также расскажет о сути и результатах встреч с правительством.

"Мы внимательно следим за журналистской средой в Украине с начала 1990-х годов, поэтому наша перспектива представительства и защиты прав и интересов свободы прессы закреплены в фундаментальных исследованиях и опирается на хорошее понимание политической реальности Украины", - добавляется в заявлении CPJ.

Как сообщалось, комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики обратится к спикеру Андрею Парубию, чтобы он пригласил в Верховную Раду руководство Нацполиции для отчета о состоянии расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

10 мая 2017 был обнародован фильм-расследование убийства Павла Шеремета, авторы материала - редакция расследований "Слидство.Инфо" и представители международной сети журналистов-расследователей OCCRP.

В фильме, в частности, говорится о том, что бывший или нынешний сотрудник СБУ Игорь Устименко был замечен на видео с камер наблюдения в ночь перед убийством Шеремета. Также Гнап заявил, что работники СБУ изъяли сервер с видео с камер наблюдения в одном из магазинов возле дома Павла и вернули его пустым.

МВД вызвало на допрос авторов фильма-расследования "Убийство Павла" и Игоря Устименко по делу об убийстве Шеремета.

Позже Служба безопасности Украины показала указ об увольнении Игоря Устименко от 29 апреля 2014 года.

20 июля 2016 около 8:00 утра на перекрестке улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко был взорван машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет.

Шеремет получил телесные повреждения и скончался в карете скорой помощи.

Темы: Дело Шеремета
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