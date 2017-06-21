Наблюдатели ОБСЕ в шоковом состоянии после нападения боевиков

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Среда, 21 июня 2017, 17:12

Наблюдатели СММ ОБСЕ в результате инцидента в Ясиноватой не пострадали, однако находятся в шоковом состоянии.

Об этом сообщил заместитель главы миссии Александер Хуг, передает DW.

"Наши сотрудники физически не является ранеными, но, конечно, находятся в шоковом состоянии после того угрожающего инцидента, который вчера произошел в Ясиноватой", - отметил Хуг.

"Мы осуждаем каждое нападение на наших наблюдателей, которые каждый день размещаются по обе стороны от линии разграничения. Наши коллеги во время этой работы рискуют своими жизнями. Они делают это, чтобы реализовать мандат, цель которого – достичь стабильности на линии соприкосновения", - подчеркнул он.

По словам заместителя главы миссии, вчерашний инцидент в Ясиноватой является одним из многих, наблюдателям миссии пришлось зарегистрировать в течение последних дней и недель.

"Мы призвали стороны привлечь к ответственности виновных и идентифицировать тех, кто совершил этот поступок. Мы будем и дальше настаивать, чтобы нам не мешали выполнять нашу работу", - отметил Хуг.

Как известно, 20 июня боевики "ДНР" обстреляли наблюдателей СММ ОБСЕ и проявляли агрессию по отношению к ним.

В районе железнодорожной станции города Ясиноватая двое вооруженных мужчин напали на два патруля СММ ОБСЕ, каждый в составе шести человек.

Нападавшие пытались разбить стекло автомобилей, направляли на наблюдателей оружие и стреляли в направлении автомобилей, когда те пытались покинуть место инцидента.

Темы: ОБСЕ Донбасс АТО
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