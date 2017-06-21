Зубко: Поможем Львову, если убрать политику

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Среда, 21 июня 2017, 17:12

Вице-премьер Геннадий Зубко пообещал помочь Львову решить мусорные проблемы, но попросил убрать из этого вопроса политику и пиар.

Об этом он сказал во время совещания во Львовской ОГА в среду, сообщает "Укринформ".

"Я бы попросил всех, если мы хотим сделать определенные вещи для львовян, которые являются европейской общиной, давайте просто уберем политику из этих вопросов, политический пиар и перестанем измерять рейтинги, использовать львовян для своей пользы", - заявил Зубко.

Кроме того, по словам вице-премьера, результатом визита представителей и руководителей различных ведомств станет план действий решения проблемы с назначением ответственных.

"Мы сегодня отработаем маршрут действий, закрепим ответственных, определим сроки, но я хотел бы, чтобы мы публично потом показывали, кто, что, на каком этапе не выполнил", - добавил Зубко.

Как сообщалось, 21 июня премьер Владимир Гройсман отправил во Львов вице-премьера и экологов.

Мэр Львова Андрей Садовый заявляет, что получил 229 отказов на свои 495 обращений в областные и местные органы власти принять львовский мусор, сканы этих отказов приведены на сайте Львовского горсовета.

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Как известно, публичная перепалка Садового и Гройсмана по поводу мусора во Львове продолжается с 14 июня, они обвиняют друг друга в том, что проблему годами не решали.

19 июня соратник Садового, лидер парламентской фракции "Самопомич" Олег Березюк объявил голодовку из-за проблемы мусора.

Березюк и его коллега Оксана Сыроид голодают, употребляя воду, под Администрацией президента и жду решения президента и Совета национальной безопасности и обороны, которые помогут создать мусорный полигон под Львовом.

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Комментарии — 3
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IP: 35.187.168.---ІванкоI21.06.2017 18:06
Громадяни Львова можуть спокійно не проголосувати за Садового й Самопоміч, але в той же час жоден з них не віддасть голоси за "крутих" господарників з БПП через фактичну сміттєву атаку на Львів центральної влади внаслідок її бездіяльності.

Теперішня центральна влада дуже нагадує своєю цинічністю і брехливістю попередню владу регіоналів і кінець її буде такий же...
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IP: 194.44.160.---Семенен21.06.2017 18:01
Мудрі слова сказав чиновник, в даній ситуації треба просто стерпіти і зробити за Садового роботу. Інакше невийде ніяк - заручниками садовий-березюк тримає 800 тис. людей. І робити він небуде нічого - як 11 років мером, так і в парламенті. Натура не та. Та певно і задачі інші.
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IP: 195.78.69.---Alex191721.06.2017 17:30
Садовой должен уже сидеть с конфискацией за то, что 11 лет ничего не делал, паковался, строил себе хоромы и оформлял все наворованное как бизнес жены, а еще и загадил всю страну своими отходами !
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