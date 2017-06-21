СМИ: В офисе партии Ляшко в среду проводили следственные действия

В киевском офисе Радикальной партии Олега Ляшко в среду днем проводились следственные действия.

Об этом LIGA.net сказала спикер Нацполиции Киева Оксана Блищик.

"Там проводятся следственные действия, обращайтесь в другие правоохранительные органы", - отметила Блищик.

По информации издания, детективы НАБУ не имеют к этому никакого отношения. В СБУ и ГПУ информацию об обысках не подтвердили.

Народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук сообщил журналистам, что в офис ворвались вооруженные люди.

Офис расположен в центре Киева на Кловском спуске, 7.