СМИ: В офисе партии Ляшко в среду проводили следственные действия
В киевском офисе Радикальной партии Олега Ляшко в среду днем проводились следственные действия.
Об этом LIGA.net сказала спикер Нацполиции Киева Оксана Блищик.
"Там проводятся следственные действия, обращайтесь в другие правоохранительные органы", - отметила Блищик.
По информации издания, детективы НАБУ не имеют к этому никакого отношения. В СБУ и ГПУ информацию об обысках не подтвердили.
Народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук сообщил журналистам, что в офис ворвались вооруженные люди.
Офис расположен в центре Киева на Кловском спуске, 7.
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