Суд арестовал на 2 месяца помощницу нардепа Полякова

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Среда, 21 июня 2017, 18:44

Соломенский райсуд Киева взял под стражу помощницу народного депутата Максима Полякова Татьяна Любонько на два месяца с возможностью внесения залога в размере 160 тысяч гривен.

Такое решение в среду приняла судья Светлана Кушнир.

В случае уплаты залога суд возложил на Любонько ряд обязательств: носить электронный браслет, а не отлучаться за пределы Киева без разрешения прокуроров и следователей, сдать свои загранпаспорта, воздерживаться от общения с представителями организации "Депутатского контроля" Максимом Поляковым и Бориславом Розенблатом.

В ходе судебного заседания прокуроры САП настаивали в суде взять Любонько под стражу с возможностью внесения 384 тысяч гривен залога.

В свою очередь защита помощницы Полякова утверждал, что их подзащитная не имеет таких средств.

Они убеждали суд, на Любонько оказывается давление со стороны НАБУ и настояли на личном поручительстве.

Кроме того, на заседании представители САП зачитывали протокол прослушивания телефона Татьяны Любонько.

В распечатках разговоры Любонько с Максимом Поляковым и представителем фирмы "Фуджейра" по фамилии Сивоконь.

В частности, в документах речь идет о получении средств за внесение изменений в податового кодекса от имени депутата от БПП Борислава Розенблатта и Полякова в ноябре прошлого года.

Как известно 21 июня генпрокурор Юрий Луценко внес в ВР представление на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Борислава Розенблатта.

Роман Кравец, УП

Темы: суд Верховная Рада
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