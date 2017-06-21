Парубий передал в комитет представление от Луценко на 5 нардепов

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Среда, 21 июня 2017, 18:46

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий направил пять представлений о снятии неприкосновенности с 5 народных депутатов в регламентный комитет Верховной Рады.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь спикера Верховной Рады Андрей Ковалев.

По его словам состоянию на 18.30 поступили 5 представлений на от генпрокурора.

"Председатель ВР получил и направил все их в регламентный комитет", - сказал он.

Представления касаются:

депутата от НФ Евгения Дейдея,

депутата группы "Воля народа" Алексея Довгого,

депутата "Радикальной партии" Андрея Лозового,

депутата от БПП Борислава Розенблатта,

депутата от НФ Максима Полякова.

Все представление на этих депутатов генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду в среду 21 июня.

Оксана Коваленко, Александр Шумилин, УП  

Темы: неприкосновенность Верховная Рада Парубий Луценко
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