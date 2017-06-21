ТКГ согласовала "хлебное перемирие" на Донбассе

1788 просмотров
0
Среда, 21 июня 2017, 21:56

Трехсторонняя контактная группа поддержала обращения местных советов о начале так называемого "хлебного перемирия" - соблюдения режима тишины на время уборки урожая.

Об этом сообщила Дарья Олифер - пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы.

По ее словам, перемирие должно начаться 24 июня 2017 года.

Кроме того, украинская сторона выразила возмущение очередным случаем агрессии по отношению к патрулю СММ ОБСЕ, который произошел в неподконтрольной Украине Ясиноватой 20 июня 2017 года.

"Мы категорически осуждаем эту попытку запугать сотрудников миссии, требуем найти и наказать виновных. На территории ОРДЛО происходит все больше насилия и угроз по отношению к сотрудникам миссии. Так, начиная с 23 апреля 2017 года, когда на территории ОРЛО трагически погиб представитель СММ, каждый третий день происходят серьезные инциденты, связанные с безопасностью СММ ОБСЕ", - написала Олифер.

В то же время в гуманитарной подгруппе, по ее словам, идет процесс согласования списков.

"Мы ждем определения конкретных сроков и форматов освобождения заложников. В этой работе принимает участие Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская", - сообщила пресс-секретарь Кучмы.

В экономической подгруппе, как отметила Олифер, продолжили работу по обеспечению жизнедеятельности инфраструктуры Донбасса.

Украинская правда

Темы: Донбасс Минские соглашения АТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Кремле назвали "неприемлемым" требование США покинуть восточную Украину 21 июня 2017, 18:16
Наблюдатели ОБСЕ в шоковом состоянии после нападения боевиков 21 июня 2017, 17:12
Лидеры "нормандской четверки" проведут переговоры до конца июня 21 июня 2017, 16:44
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
ТКГ согласовала "хлебное перемирие" на Донбассе
Порошенко: Украина не считает нужным изменение Минского и Нормандского форматов
Парубий передал в комитет представление от Луценко на 5 нардепов
Луценко внес в Раду представление на Розенблата
Все новости
Фото

Утонуть в мусоре за год: фотограф 4 года не выбрасывал отходов, чтобы показать катастрофу

Фото

10 предметов мебели и декора от украинских дизайнеров