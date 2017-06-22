Холодницкий готов выступить в ВР для снятия неприкосновенности с 5 депутатов

175 просмотров
0
Четверг, 22 июня 2017, 01:11

САП готова раскрыть тайну следствия и предоставить необходимые материалы парламента для принятия решения о лишении неприкосновенности пятерых народных депутатов по подозрению в причастности к коррупционным действиям.

Об этом руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий написал в facebook.

Холодницкий выразил надежду, что Верховная Рада Украины даст согласие на привлечение к уголовной ответственности своих коллег. Для того, чтобы убедить депутатов в необходимости такого решения, прокуроры САП готовы частично раскрыть тайну следствия и предоставить им необходимые материалы.

"Прокуроры - процессуальные руководители САП готовы дать разрешение на раскрытие тайны следствия в достаточном объеме и предоставить необходимые материалы депутатам для принятия взвешенного решения", - написал он.

Холодницкий готов лично представить позицию следствия в Комитете по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины и в зале парламента.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности с 5 народных депутатов.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий в этот же день направил их в регламентный комитет Верховной Рады.

Темы: неприкосновенность Верховная Рада Антикоррупционная прокуратура
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Парубий передал в комитет представление от Луценко на 5 нардепов 21 июня 2017, 18:46
Луценко внес в Раду представление на Розенблата 21 июня 2017, 18:04
Лозовой: Луценко берет деньги у "регионалов", поэтому на них представлений нет 21 июня 2017, 17:50
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
ТКГ согласовала "хлебное перемирие" на Донбассе
Порошенко: Украина не считает нужным изменение Минского и Нормандского форматов
Парубий передал в комитет представление от Луценко на 5 нардепов
Луценко внес в Раду представление на Розенблата
Все новости
Голая правда

Каково быть нудистом в Киеве

Невидимка...

Почему гей-прайд – это не только о геях