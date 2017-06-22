На взятке в 1,2 млн грн задержан начальник Госгеокадастра Луганщины

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Четверг, 22 июня 2017, 01:23

В Луганской области правоохранители задержали начальника Госгеокадастра на взятке в 1,2 млн грн.

Об этом говорится в сообщении на странице МВД в facebook со ссылкой на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

"В Луганской области работники Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины задержали с поличным начальника управления Госгеокадастра. Требовал 1,2 млн грн через двух посредников", – сообщили в МВД.

Полиция задержала двух посредников и начальника организации в порядке статьи 208 КПК.

Темы: Луганская область коррупция
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