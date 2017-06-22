Террористы ИГИЛ подорвали главную мечеть в Мосуле

Иракские военные заявляют, что боевики группировки "Исламское государство" взорвали в Мосуле главную мечеть "Ан-Нури" и ее минарет.

По сообщению Министерства обороны Ирака, это произошло 21 июня, когда военные вели наступление вглубь города, пишет Радио Свобода.

Мечеть "Ан-Нури" построена в 1172 году. Ее минарет известный как "Аль-Хадба", "горбун", поскольку он был наклонен на одну сторону, как Пизанская башня в Италии.

Минарет «Аль-Хадба» в Мосуле, 2013 год

Исламисты хотели разрушить минарет еще в 2014 году, когда оккупировали город. Но тогда жители помешали этому, став вокруг него живым щитом.

В июле 2014 года лидер группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади появился в мечети "Ан-Нури" во время пятничной молитвы и заявил о создании "исламского халифата".

В то же время связанное с исламистами агентство Amaq заявило 21 июня, что мечеть "Ан-Нури" и ее минарет были разрушены во время авиаударов США.

Представители же международной коалиции заявляют, что не проводили никаких операций в районе, где расположена мечеть.

Сейчас иракские военные проводят операцию по восстановлению контроля над Мосулом.