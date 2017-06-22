Спецслужбы США: Россия пыталась "хакнуть" избирательные системы 21 штата

Лица, связанные с российским правительством, пытались взломать компьютерные системы, связанные с выборами, в 21 штате.

Об этом сообщил официальный представитель Министерства национальной безопасности США Сэмюэл Лилс, пишет The Washington Post.

Сообщается, что механизмы подсчета голосов не были затронуты, и хакеры, похоже, искали уязвимости систем.

В то же время бывший секретарь Департамента внутренней безопасности Джей Джонсон заявил в ходе слушаний Комитете по разведке Палаты представителей, что российское вмешательство осуществлялось под руководством российского президента Владимира Путина. Он назвал кибератаки "беспрецедентными по масштабу и объему того, что они делали".

В добавок к поиску уязвимостей систем голосования, комитеты США по разведке заявили, что российские хакеры взломали и руководили публикацией электронных писем национального комитета Демократической партии США и руководителя избирательной кампании Хиллари Клинтон Джона Подесты.

Чиновники отказались сказать, какие именно штаты были атакованы, или назвать те, в которых в результате атак были удалены данные избирателей из систем. Заместитель руководителя департамента министерства внутренней безопасности Джаннет Манфра, сказала, что не может этого сделать, потому что важно защищать конфиденциальность тех, кто пострадал.

Помощник директора ФБР по контрразведке Билл Пристап заявил, что россияне также распространяли лживые новостные сообщения и пропаганду в Интернете. По его словам, Россия в течение многих лет пыталась повлиять на выборы в США, но "масштаб" и "агрессивность" ее усилий в 2016 году сделали попытки более заметными.

"Интернет позволил России сделать гораздо больше сегодня, чем они могли делать когда-либо в прошлом", - сказал Пристап. Он сказал, что целью России было "сеять раздор" в Соединенных Штатах, "очернить" Клинтон и помочь Трампу.

Ранее американское издание The Intercept опубликовало секретный доклад АНБ о вмешательстве РФ в выборы в США. В нем представлен анализ многомесячных кибератак российской разведки на элементы американской избирательной инфраструктуры.

Президент России Владимир Путин отрицает утверждения разведывательного сообщества США о вмешательстве российских спецслужб в американские президентские выборы 2016 года.