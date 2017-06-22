Макрон планирует встречу в "нормандском" формате перед саммитом G20

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в его планах провести встречу в "нормандском" формате перед саммитом G20, который запланирован на 7-8 июля в Гамбурге.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы проведем перед саммитом G20 встречу в этом формате", - заявил он в интервью газете "Фигаро" и ряду других европейских изданий.

Кроме того, Макрон заявил, что переговоры с коллегами в "нормандском формате" позволят ему лучше понять, на каком этапе находится урегулирование украинской проблемы.

"В том, что касается украинского вопроса, я дам вам четкий ответ после моих первых переговоров в рамках "нормандского формата". Но совершенно точно, что наш долг - защищать Европу и ее союзников в регионе (на востоке Европы - ред.). По данному вопросу мы не должны отступать от своей позиции", - сказал он.

Как сообщалось, Макрон по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 30 мая заявил о необходимости проведения переговоров "нормандской четверки" (Франция, Германия, Украина, Россия) как можно скорее.

Украинская сторона подтвердила готовность к проведению встречи "нормандского формата" на самом высоком уровне. Первый заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко в середине июня сообщил, что встреча лидеров "нормандской четверки" произойдет "намного быстрее, чем до конца лета".

Напомним, 21 июня помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что лидеры "норманнской четверки" проведут переговоры до конца этого месяца. Он имел в виду телефонный разговор.

Кроме того, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что пока подготовка встречи в норманнском формате на саммите G-20 не велась.

Последняя встреча лидеров "нормандской четверки" прошла 19 октября 2016.