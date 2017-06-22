В киевском метро погиб "зацепер"

В ночь на 22 июня в киевском метро между станциями Левобережная и Дарница погиб гражданин, который зацепился за поезд.



Об этом сообщает Киевский метрополитен в Facebook



"Сегодня, половина первого ночи. Перегон "Левобережная" – "Дарница". Зацепер на крыше поезда. Летально", – говорится в сообщении.



"Призываем пассажиров не нарушать правила поведения в метрополитене и ценить свою жизнь!", – просит метрополитен столицы.