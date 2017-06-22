Из-за обстрелов в Донецкой области почти 400 тысяч людей снова без воды

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Четверг, 22 июня 2017, 09:26

Из-за обстрелов в Донецкой области без водоснабжения осталось 72 населенных пункта.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.

22 июня в результате боевых действий в Ясиноватском районе возле села Васильевка на неподконтрольной территории произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения насосной станции первого подъема Юго-Донбасского водопровода.

Без централизованного водоснабжения осталось 72 населенных пункта (388 тыс. человек) в 5 районах области (Покровский, Селидовский, Волновахский, Добропольский, Марьинский) и пгт Александровка.

В ГСЧС сообщают, что по состоянию на 7:00 22 июня водоснабжение населению осуществляется из резервных резервуаров.

Украинская правда

Темы: Донбасс терроризм АТО
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