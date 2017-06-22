Из-за обстрелов в Донецкой области почти 400 тысяч людей снова без воды

Из-за обстрелов в Донецкой области без водоснабжения осталось 72 населенных пункта.



Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.



22 июня в результате боевых действий в Ясиноватском районе возле села Васильевка на неподконтрольной территории произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения насосной станции первого подъема Юго-Донбасского водопровода.



Без централизованного водоснабжения осталось 72 населенных пункта (388 тыс. человек) в 5 районах области (Покровский, Селидовский, Волновахский, Добропольский, Марьинский) и пгт Александровка.

Знову пошкодження ЛЕП і знову майже 400 000 людей залишились без води. — Георгий Тука (@tuka_george) 22 червня 2017 р.

В ГСЧС сообщают, что по состоянию на 7:00 22 июня водоснабжение населению осуществляется из резервных резервуаров.



Украинская правда