Звезды украинского футбола сыграли под носом у боевиков

Пограничников на передовой в зоне АТО посетили звезды украинского футбола.

Об этом сообщает в четверг пресс-центр Государственной пограничной службы.

Футболист сборной Украины бывший игрок "Шахтера" и "Днепра" Артем Федецкий, главный тренер молодежной команды "Карпат U-19" Андрей Тлумак и легенда львовского футбола, бывший игрок "Карпат" Михаил Кополовец провели символический поединок для поднятия боевого духа в пригороде Донецка.

К спортивному поединку присоединились военнослужащие Вооруженных сил Украины и Государственной пограничной службы.

Матч проходил в полуразрушенном спортзале на позиции "Интернат", что в Марьинке. Бывшая школа находится на передовой и под постоянным огнем боевиков, обстреливают наших защитников с соседних терриконов.

"Мы сыграли в футбол фактически в Донецке. Конечно, не лучшее футбольное поле, но мы чувствуем себя в полной безопасности", – отметил после матча Федецкий.

Украинская правда