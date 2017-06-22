Пинзеник думает, что с пятью депутатами могут разобраться до каникул

586 просмотров
0
Четверг, 22 июня 2017, 10:30

В регламентный комитет Верховной Рады пока не поступило ни одно представление о лишении неприкосновенности депутатов от Генпрокуратуры.

Об этом заявил первый заместитель главы регламентного комитета Павел Пинзеник.

"На данный момент никаких документов, которые касаются представлений о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Украины,… нет", - заявил Пинзенник.

При этом  он допускает, что парламент рассмотрит представление Генпрокуратуры до конца текущей сессии (до 15 июля).

Пинзеник напомнил, что, согласно регламенту, у депутатов будет 5 дней для дачи пояснений по представлениям, а у комитета - не более 20 дней для их рассмотрения.

"Я думаю, что на этой сессии комитет успешно рассмотрит эти представления. Относительно рассмотрения в зале, то это вопрос к согласительному совету депутатских групп и фракций. Я думаю, что тайминг мог бы позволить рассмотреть и на этой сессии", - сказал он.

Пинзеник заверил, что сделает со своей стороны все возможное, чтобы при рассмотрении представлений все было в рамках закона.

Как сообщалось, в среду вечером пресс-секретарь председателя парламента Андрея Парубия Андрей Ковалев сообщил, что представления на снятие неприкосновенности с пяти народных депутатов поступили в Верховную Раду и спикер направил их в регламентный комитет. По его словам, представления поступили на Андрея Лозового (фракция Радикальной партии), Олеся Довгого (группа "Воля народа"), Евгения Дейдея, Максима Полякова (оба - фракция "Народный фронт") и Борислава Розенблата (фракция "Блок Петра Порошенко").

Интерфакс-Украина, Украинские новости

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
ГПУ обвиняет Лозового в убытках на 1,8 миллиона неуплатой налогов
Из-за обстрелов в Донецкой области почти 400 тысяч людей оставались без воды
Хроника 22 июня. Убийство Гонгадзе приписывают маньяку, а регионалы взялись за Лозинского
Макрон планирует встречу "нормандской четверки" перед саммитом G20
Все новости
Поймать фокус

Ученые советуют, как заставить мозг работать

Книги

"Слишком много счастья": Отрывок из книги Элис Манро