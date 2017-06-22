Суд вызвал Януковича на заседания и напомнил о видеоконференции

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Четверг, 22 июня 2017, 10:55

Оболонский райсуд Киева вызвал экс-президента Виктора Януковича на ближайшие 10 заседаний и напомнил о возможности видеоконференции.

Соответствующее сообщение опубликовано в "Урядовом курьере".

"Оболонский райсуд. Киева вызывает на судебное заседание Януковича Виктора Федоровича, 09.07.1950 г.р., на 10 ч. 00 мин. 26 июня 2017 г., 29 июня 2017 г., 6 июля 2017 г., 12 июля 2017 г., 13 июля 2017 г., 3 августа 2017 г., 10 августа 2017 г., 17 августа 2017 г., 23 августа 2017 г., 31 августа 2017, в уголовном производстве по обвинению Януковича Виктора Федоровича в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины", - говорится в сообщении.

Также суд напомнил Януковичу о возможности участия в заседании в режиме видеоконференции.

Кроме того, в сообщении указаны возможные причины неявки, среди которых: обстоятельства непреодолимой силы (эпидемии, военные действия, стихийные бедствия или другие подобные обстоятельства), отсутствие лица в месте жительства в течение длительного времени в результате командировки, путешествия и т.д., тяжелая болезнь или пребывания в больнице, смерть близких родственников, членов семьи или других близких лиц.

Как сообщалось, Оболонский райсуд Киева постановил начать рассмотрение дела по обвинению Виктора Януковича в государственной измене по сути 26 июня.

Как известно, защита Виктора Януковича ранее заявляла, что суд должен вернуть прокурору обвинения экс-президента в государственной измене, а проводить специальное (заочное) рассмотрение дела неуместно.

Украинский генпрокурор объявил подозрение Януковичу в государственной измене и пособничестве России в агрессии против Украины 28 ноября 2016 года после объявления перерыва в Святошинском райсуде Киева, с которым Янукович был на видеосвязи из российского суда как свидетель по делу о преступлениях на Майдане.

27 января 2017 года ГПУ вручила защитникам Януковича и отправила на все известные его адреса новое подозрение, добавив один эпизод.

28 марта Апелляционный суд поручил Оболонскому райсуду Киева рассматривать дело Януковича о государственной измене.

ГПУ также обвиняет Януковича в коррупции, злоупотреблении властью – но суд пока рассматривает только дело о госизмене на основании обращения Януковича к российским властям в 2014 году. Дело о преступлениях Януковича против участников Евромайдана ГПУ планирует передать в суд сразу после приговора суда по делу о госизмене.

Олег Твердь, для УП

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