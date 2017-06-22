Боевики утром обстреляли Марьинку. Есть раненые
Боевики в четверг утром обстреляли жилые кварталы Марьинки, один человек ранен.
Об этом сообщил пресс-офицер штаба АТО Антон Миронович.
"Сегодня около 11:00 пророссийские боевики вновь обстреляли жилые кварталы Марьинки. По предварительной информации, пророссийские бандформирования применили 82-мм минометы, в результате чего одна местная жительница получил ранения", - сообщил он.
"Обстоятельства и последствия обстрела выясняются", - добавил Миронович.
Украинская правда
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