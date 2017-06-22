Боевики утром обстреляли Марьинку. Есть раненые

379 просмотров
0
Четверг, 22 июня 2017, 11:35

Боевики в четверг утром обстреляли жилые кварталы Марьинки, один человек ранен.

Об этом сообщил пресс-офицер штаба АТО Антон Миронович.

"Сегодня около 11:00 пророссийские боевики вновь обстреляли жилые кварталы Марьинки. По предварительной информации, пророссийские бандформирования применили 82-мм минометы, в результате чего одна местная жительница получил ранения", - сообщил он.

"Обстоятельства и последствия обстрела выясняются", - добавил Миронович.

Украинская правда

Темы: Донбасс АТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Из-за обстрелов в Донецкой области почти 400 тысяч людей оставались без воды 22 июня 2017, 09:26
Сутки в АТО 35 обстрелов, двое бойцов ВСУ ранены 22 июня 2017, 07:40
Макрон планирует встречу "нормандской четверки" перед саммитом G20 22 июня 2017, 05:48
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Боевики утром обстреляли Марьинку. Есть раненые
Рада увеличила штраф за парковку на местах для инвалидов
Стали известны подробности представления ГПУ на Лозового
Из-за обстрелов в Донецкой области почти 400 тысяч людей оставались без воды
Все новости
Вырваться из города

Национальные болота Черкасщины

наука

Юрий Гогоци. Что профессора наноматериалов вывело на научный Эверест